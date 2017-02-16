МИД призвал россиян взвешивать риски при планировании поездок в 111 стран мира

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ в четверг выступил с предупреждением для российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента)", - говорится в сообщении МИД. США имеют договоры о взаимной выдаче преступников со 111 странами мира.

К числу таковых относятся: Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монако, Мьянма, Науру, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония.

В сообщении говорится, что "вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру".

"Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. В 2016 г. в США были экстрадированы четыре российских гражданина: М.В.Сенах, А.Е.Сергеев и М.В.Серов из Финляндии и М.Э.Вартанян из Норвегии. Из последних примеров можно привести недавний арест С.В.Лисова в Испании", - отмечает МИД РФ.