Москва будет ждать просьбы Тбилиси о восстановлении дипотношений

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на возобновление дипломатических отношений с Грузией по инициативе Тбилиси.

"Это зависит от грузинской стороны. Не мы их разрывали. Их разорвала Грузия. Мы теперь надеемся, что при каких-то обстоятельствах дипломатические отношения будут восстановлены по инициативе Тбилиси", - сказал, отвечая на вопрос "Интерфакса", статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Для этого мы работаем вместе с Зурабом Абашидзе (специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией - ИФ), и решаем вопросы, которые можно решить в отсутствии дипотношений", - сказал он.