Лавров начал первую встречу с новым госсекретарем США Тиллерсоном

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне, передает корреспондент "Интерфакса".

Это первый личный контакт между российскими властями и представителями администрации президента Дональда Трампа на столь высоком уровне.

Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят как вопросы двусторонней повестки дня, так и международную проблематику, в частности, мировые кризисы.

Представитель американского госдепартамента отмечал, что главы ведомств затронут борьбу с запрещенным в России "Исламским государством", а также ситуацию на Украине. По его словам, на встрече с Лавровым Тиллерсон будет работать в пользу "прагматичного и конструктивного сотрудничества в областях, где наши интересы пересекаются". Кроме того, госсекретарь также "будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей в целях прекращения насилия на востоке Украины".

Отвечая на вопрос журналистов, обозначит ли Тиллерсон более мягкий подход к России по украинскому вопросу, представитель Госдепа сказал, что даже "сам президент говорил, что слишком рано вести речь о снятии санкций".

Встреча глав МИД стран G-20 проходит в Бонне 16-17 февраля.