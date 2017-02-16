Число жертв от взрыва в Пакистане выросло до 72 человек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Теракт в южной провинции Пакистана Синд привел к гибели, по меньшей мере, 72 человек, не менее 250 человек получили ранения, сообщает в четверг издание The News.

Взрыв прогремел в пакистанском городе Сехван-Шариф. Как отмечает источник, это произошло в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа.

Премьер-министр страны Наваз Шариф решительно осудил взрыв, назвав это "нападением на будущее Пакистана".

Трагедия стала результатом атаки террориста-смертника. Ответственность за теракт на себя взяли террористические группировки "Джамаат-уль-Ахрар" и "Исламское Государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее сообщалось о 50 погибших.