Трамп предложил потомка кубинских иммигрантов Акосту на пост министра труда

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг предложил кандидатуру юриста Александера Акосту на должность министра труда, сообщает CNBC.

"Кандидат на должность министра труда - Александер Акоста", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

Акоста - бывший член Национального совета по вопросам трудовых отношений, в настоящее время занимает пост декана правового колледжа при Международном Университете Флориды. Таким образом, сын кубинских иммигрантов Акоста может стать первым латиноамериканцем в администрации Трампа.

Накануне глава сети фастфуда Эндрю Паздер объявил о снятии с рассмотрения своей кандидатуры на пост министра труда США.

По данным СМИ, Паздер принял решение после того, как республиканцы в Сенате сообщили Белому дому о том, что он теряет поддержку партии и не получит достаточного количества голосов для утверждения. Отмечается, что, как минимум четыре представителя, как максимум 12, заявили, что возможно не одобрят кандидатуру Паздера.

В верхней палате Конгресса у республиканцев 52 голоса, для утверждения кандидатуры на пост необходимо получить больше 50 голосов членов Сената.