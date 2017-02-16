Трамп снова заверил в отсутствии связей с Россией

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг вновь заверил, что ничто не связывает его с Россией.

"Я ничем не владею в России, у меня там нет кредитов. Я не заключал там сделок", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп положительно охарактеризовал свои контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркнул, что такие же отношения у него сложились и с другими иностранными лидерами.

"Президент Путин позвонил мне, прекрасно поздравил меня с победой на выборах. Потом у нас был очень прекрасный разговор, в ходе которого он меня поздравил с инаугурацией. Но то же самое сделали и другие лидеры. Это сделали почти все лидеры почти всех стран", - отметил он.

Говоря о звучащих от ряда СМИ обвинениях в том, что окружение Трампа поддерживало некие особые отношения с Россией, Трамп заверил, что речь идет о "фальшивых новостях".

"История с Россией - это фальшивые новости, распространяемые СМИ", - заверил Трамп.

Во время предвыборной кампании и после инаугурации президента США неоднократно обвиняли в лояльном отношении к РФ. Ранее в СМИ сообщалось, что сервер основной принадлежащей Трампу компании Tramp Organization поддерживал постоянные связи с российскими партнерами, в частности с "Альфа банком". Его соперница от демократов Хиллари Клинтон подхватила эти утверждения, назвав их "самыми прямыми связями между Дональдом Трампом и Москвой". Предвыборный штаб Трампа тогда опроверг информацию о его связи с Россией.

The New York Times утверждает, что члены президентской кампании Дональда Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Ссылаясь на данные, полученные от "четверых нынешних и бывших американских официальных лиц", издание пишет, что перехват телефонных переговоров свидетельствует о неоднократных контактах членов предвыборной команды президента с "разведывательным сообществом в Москве".

Сенатор-демократ Бен Кардин 14 февраля назвал политику Трампа по отношению к России опасной для США. "Шокирует то, что президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается критиковать Россию. Его политика (в отношении РФ - ИФ), или отсутствие таковой, опасны для США", - написал он в своем твиттере.