Трамп анонсировал новый указ о борьбе с нелегальной иммиграцией в США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен на следующей неделе подписать указ, направленный на защиту американских граждан от нелегальной иммиграции в страну.

"Мы планируем выпустить новый указ на следующей неделе, который полностью позволит защитить наш страну и наших людей (от нелегальных иммигрантов - ИФ)", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как ожидается, указ коснется ужесточения законодательства в области иммиграционного контроля. Других подробностей будущего документа пока не приводится.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В свою очередь, американский лидер пообещал продолжить юридическую борьбу.