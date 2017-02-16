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Трамп попросил СМИ не мешать ему попытаться поладить с Путиным

Есть обновление от 22:22

Президент США заявил, что проще было бы проявить жесткость в отношении РФ, но это не в интересах США и всего мира

Трамп попросил СМИ не мешать ему попытаться поладить с Путиным
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что волны публикаций в американской прессе о России лишь осложняет возможность наладить отношения между двумя странами. Он особо отметил, что ему как политику было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь и верит, что это в интересах США.

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что "поладить" с Россией и другими странами, с которыми у США напряженные отношения, было бы правильно.

"Мне было бы гораздо легче быть жестким по отношению к России, но тогда я не смогу договориться", - сказал Дональд Трамп.

"Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что: я хочу делать правильные вещи для американского народа. И если честно, я хочу делать правильные вещи для всего мира", - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией. В то же время, по его словам, две ядерные державы - Россия и США - должны практически взаимодействовать.

"Если у нас хорошие отношения с Россией, поверьте мне, это хорошо, а не плохо", - подчеркнул глава государства.

Теги: США, Дональд Трамп
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