Трамп отказался рассказывать СМИ о корабле-разведчике РФ у берегов США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обсуждать со СМИ военные вопросы, включая ситуацию с российским разведывательным кораблем, прошедшем, по данным СМИ, в 120 км от американской военно-морской базы.

"Я не намерен говорить вам, что я собираюсь делать в случае с Ираном. Знаете почему? Потому что им (Ирану - ИФ) не следует об этом знать... Хотите знать, что я буду делать с кораблем? С российским кораблем, например? Я вам не скажу. Надеюсь, что ничего делать не придется", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп подчеркнул, что не считает правильным обсуждать с журналистами военные вопросы, приведя в пример войну в Сирии, отношения с Северной Кореей.

Ранее в четверг телеканал Fox News со ссылкой на источник в руководстве США сообщил, что разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ прошел примерно в 120 км от американской военно-морской базы в Норфолке (штат Вирджиния), но оставался в международных водах. Ранее на этой неделе корабль прошел недалеко от базы американских подлодок в Коннектикуте.