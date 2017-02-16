Постпред РФ при НАТО предупредил альянс об угрозе "холодной войны"

Александр Грушко считает, что военных расходов европейских членов НАТО больше чем достаточно на реальные потребности безопасности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил об опасности тезиса о некой недовооруженности североатлантического альянса, который он считает частью натовской мифологизации угрозы со стороны России.

"И требования об увеличении военных расходов до 2% (ВВП - ИФ) как раз опираются на такого рода страшилки. Если мы посмотрим цифры, то они говорят сами за себя. Суммарно военные расходы европейских стран-членов НАТО составляют 250 млрд евро", - сказал Грушко российским журналистам в четверг в Брюсселе, комментируя итоги двухдневного совещания министров обороны Североатлантического альянса.

"Если посмотреть на реальные потребности в области безопасности, то, конечно, этого больше, чем достаточно", - добавил Грушко.

По его словам, опасность в том, что "предполагается увеличить не только расходы, но и существенно увеличить закупки вооружений".

Он считает, что, если эти планы будут реализовываться, то можно "оказаться в ситуации "холодной войны", когда само военное планирование, заточенное на противодействие большому противнику, будет генерировать и соответствующую политику".

"И в этом заключается опасность попадания в такой порочный круг, из которого будет очень трудно выходить. И, собственно, история "холодной войны" - это история того, как военное планирование и политика, взаимно влияя друг на друга, привели к ситуации, когда стало очевидно, что цена мира в "холодной войне" оказалась неподъемной ни для кого", - объяснил глава российской дипломатической миссии при НАТО.