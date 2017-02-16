ЕС заверил Пакистан в поддержке в борьбе с терроризмом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, пострадавшим в ряде новых терактов в Пакистане.

"Мы полны решимости поддерживать Пакистан в борьбе со всеми формами терроризма и в связи с этим будем продолжать укреплять наше сотрудничество с этой страной", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что сегодня более 70 человек, включая детей, были убиты и многие получили ранения во время посещения святыни Лал Шахбаз Каландар в провинции Синд.

Несколько дней назад, сообщается в заявлении представителя ЕВС, 14 человек погибли в одном теракте в Лахоре, в то время как другие потеряли жизни в Белуджистане и в провинции Хайбер-Пахтунхва.