В результате авиаудара по траурной процессии в Йемене погибли семь человек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Йемене в провинции Сана были убиты шесть женщин и одна девочка, десятки человек ранены в результате предполагаемого авиаудара в среду вечером по траурной процессии, сообщил спецпосланник ООН в этой стране Исмаил ульд Шейх Ахмед.

Он выразил обеспокоенность в связи с этим событием и подчеркнул, что "нападения на мирных жителей не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах".

"В Йемене ежедневно убивают мирных жителей в ходе беспорядочных обстрелов жилых районов, которые совершают все стороны конфликты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ульд Шейха Ахмеда.

Представитель ООН подчеркнул, что продолжающиеся военные столкновения на побережье Красного моря еще в большей степени усугубляют катастрофическую гуманитарную ситуацию.