Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле Курил

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, произошедшее в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 24 км в 220 км юго-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,5.

В свою очередь, на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - заключил представитель сейсмостанции.