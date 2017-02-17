Глава ЦРУ опроверг информацию о сокрытии данных от Трампа

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники разведки скрывают информацию от верховного главнокомандующего, президента США Дональда Трампа.

"ЦРУ не скрывало, не скрывает и никогда не будет скрывать информацию от президента", - говорится в заявлении М.Помео, текст которого приводит агентство Ассошиэйтед пресс.

Директор ЦРУ отметил, что "агентству не известен ни один случай, когда это могло произойти".

Он также подчеркнул, что данные сообщения в СМИ не приводят каких-либо примеров и наносят ущерб репутации тысяч профессионалов, работающих в разведке.