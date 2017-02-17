В районе Аляски зафиксирована утечка газа из подводного газопровода

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Десятый день в заливе Кука в районе американского штата Аляска фиксируется утечка газа из трубопровода, сообщает агентство Associated Press. Газопровод диаметром 8 дюймов принадлежит компании Hilcorp Alaska, LLC и расположен на глубине около 25 м, утечка зафиксирована примерно в шести километрах от побережья. Газ доставляется с берега на четыре буровые платформы, находящиеся в заливе.

Водолазы не могут спуститься для обследования трубы и устранения причин утечки из-за сложной ледовой обстановки.

В то же время местный департамент охраны окружающей среды, который следит за ситуацией, считает, что риск безопасности населения штата минимален.

"Мы считаем, что опасность для здоровья и безопасности населения незначительна", - говорится в заявлении департамента.

Вместе с тем, защитники природы высказывают серьезные опасения, что утечка может серьезно угрожать обитателям моря, в частности, белухам, поскольку находится в районе их постоянного обитания.