Что случилось этой ночью: пятница, 17 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне пресс-конференцию, на которой попросил СМИ не мешать Вашингтону пытаться наладить отношения с Москвой, чем в ближайшее время займется госсекретарь Рекс Тиллерсон. Общение со СМИ прошло напряженно: Трамп снова ставил в вину журналистам распространение "фальшивых новостей", а также отказался отвечать на вопрос о российском корабле-разведчике у берегов США. Помимо прочего президент США сделал ряд анонсов: в частности, Белый дом работает над планом по укреплению армии страны.

- Европейские политики также поделились мнениями об отношениях с Россией. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в преддверии визита во Францию пообещала заручиться поддержкой французского коллеги Бернара Казнева, чтобы совместно давить на Россию за политику в отношении Украины. Глава МИД Италии Анджелино Альфано настроен более позитивно — он не исключил возрождения формата "большой восьмерки" после снятия санкций.

- Европарламент принял резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС, а также проголосовал за создание общей европейской армии.

- Москва готовится выплатить последние долги, оставшиеся со времен СССР. Соглашение о долге на сумму более 152 млн долларов перед Боснией и Герцеговиной будет подписано в ближайшие месяцы, сумму выплатят не позже лета 2017 года.