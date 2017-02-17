Украина подсчитала потери своей армии с начала конфликта в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - С начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли 2197 военнослужащих, сообщил начальник генштаба - главком Вооруженных сил Виктор Муженко.

"Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными", - сказал Муженко в пятницу в Киеве на встрече с военными атташе иностранных государств.

Формальной датой начала конфликта считается 7 апреля 2014 года. Тогда и. о. президента Украины Александр Турчинов в ответ на захват административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой народных республик объявил о создании антикризисного штаба.

Турчинов тогда заявил: "Я с уважением отношусь к разным политическим взглядам, в том числе и наших оппонентов. Но сепаратизм и использование оружия против собственного государства, что несет прямую угрозу безопасности и жизни наших граждан – это не политика. Это - тяжкое преступление! А против преступников мы будем действовать адекватно и решительно".

Противостояние оппонентов украинских силовиков ограничивалось стычками до конца апреля 2014 года. Постепенно украинская вооруженная группировка была усилена бронетехникой, набирал оборот и вооруженный конфликт. После смены руководства ДНР и ЛНР, их новые лидеры объявили о получении подкрепления и активизировали боевые действия.