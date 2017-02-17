В Киеве призвали искать доказательства невиновности обвиняемых в РФ украинских солдат

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Официальный Киев должен начать работу по сбору доказательств невиновности украинских военных, против которых в России возбуждены уголовные дела, заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко в пятницу в Киеве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в ходе встречи с военными атташе иностранных государств он отметил, что Следственный комитет РФ возбудил такие дела в отношении 37 военнослужащих ВСУ.

"Речь идет не о шести, речь идет о более чем 30 военных, против которых возбуждены уголовные дела СК РФ. По нашей информации, 37 таких человек. Я считаю, что в этой ситуации правоохранительные органы Украины должны делать тоже соответствующую работу и собирать информацию о невиновности этих военнослужащих, выполняющих долг перед своей страной", - сказал он.

Вместе с тем, начальник Генштаба ВСУ отметил, что "нам непонятно, как РФ трактует возбуждение этих уголовных дел; согласно обвинениям, это нарушение правил ведения войны".

"Военные, которые выполняют свой долг по защите страны, должны быть уверены, что государство их защитит", - подчеркнул он.