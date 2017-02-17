"Боинг" с хоккеистами "Лады" выкатился за пределы полосы при вылете из Риги

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг-737", направлявшийся в Уфу, прервал взлет в аэропорту Риги, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Экипаж самолета "Боинг-737" при разбеге прекратил взлет, самолет на 30-50 метров выкатился за полосу", - сказал источник, добавив, что экипажу удалось самостоятельно развернуть самолет и вернуться на полосу.

"Никто не пострадал. На борту, предварительно, хоккейная команда "Лада", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.