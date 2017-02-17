В ОБСЕ решили обсудить с Захарченко и Плотницким соблюдение минских соглашений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины намерены встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения минских соглашений.

"СММ ОБСЕ приветствует готовность господина Захарченко и господина Плотницкого принять настойчивое приглашение от СММ", - сказано на официальной странице СММ ОБСЕ в микроблоге в твиттере в пятницу.

"СММ с нетерпением ждет обсуждения, как они могут способствовать соблюдению минских соглашений, одобренных Совбезом ООН", - сказано в сообщении ОБСЕ.

Как ранее сообщалось, глава ДНР Захарченко заявил, что ополченцы готовы освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - сообщил Захарченко на пресс-конференции в Луганске в пятницу.

Он отметил, что благодаря блокадам, которые проводят киевские власти, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно".