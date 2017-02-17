ДНР собралась выплачивать пособия жителям подконтрольной Киеву территории

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики намерены выплачивать пособия жителям подконтрольной Украине территории Донецкой области, сообщил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

"Действительно, как сказал сегодня (глава непризнанной республики Александр) Захарченко, ДНР планирует выплачивать пособия определенным категориям граждан на подконтрольной Украине части Донецкой области", - сказал Пушилин "Интерфаксу".

Он отметил, что гуманитарная программа, где будут расписаны все подробности, появится в ближайшее время.

"Что касается экологических проблем на той территории, то мы намерены с помощью ОБСЕ, а так же Минской площадки добиваться допуска наших представителей для оценки ситуации и для решения проблем", - добавил Пушилин.

Ранее Захарченко и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выпустили совместное заявление, в котором потребовали доступа на находящиеся на подконтрольных Киеву территориях объекты инфраструктуры, возможное повреждение которых поставит под угрозу безопасность жителей ДНР и ЛНР.

По словам Захарченко и Плотницкого, "ВСУ (Вооруженные силы Украины) размещают личный состав и военную технику в жилых кварталах, школах и больницах, на промышленных предприятиях и объектах гражданской инфраструктуры, тем самым делая из местных жителей заложников".

Ими принято решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для граждан, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса.