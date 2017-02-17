На Украине решили запустить сайт с базой данных о своих врагах и друзьях

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Общественная платформа "Украина без сепаратизма" собирается создать единую информационную базу политиков, которые, по ее мнению, работают в интересах Российской Федерации, сообщила координатор ОО "Автомайдан Киев" Екатерина Кувита.

"На сайте будет и профайл о друзьях Украины, о политиках, том числе из России, Европы, которые поддерживают Украину", - сказала Е.Кувита на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По ее словам, база включает видео, публикации, материалы журналистских расследований как о российских, так и украинских политиках, "которые свидетельствуют об их работе против Украины".

Она отметила, что этот сайт финансируют и помогают создавать представители украинской диаспоры в Европе.

"У нас была идея полностью завершить этот сайт, а потом выйти с презентацией, но в процессе обработки информации мы столкнулись с тем, что очень много информации относительно этих политиков, о которых мы говорим, вычищено в интернете, и поэтому мы решили сделать презентацию и показать, как будет выглядеть сайт, часть которого уже заполнена", - рассказала Кувита.

В свою очередь журналист Айдер Муждабаев отметил, что "у общества очень короткая память, ...и нужна публичная систематизация этих вещей", потому что "многие политики меняют показания, ...стирают свои высказывания, свои твиты, свои посты из фейсбука, свои интервью... и хотят предстать перед украинским обществом в новом зачищенном виде". И по его словам, "эта "википедия предательства" нацелена на то, чтобы не дать этим людям переодеваться и выскакивать на политическую арену в таком красивом виде, показывая себя патриотами, борцами против войны".

Между тем на Украине уже несколько лет работает скандально известный сайт "Миротворец", созданный в 2014 году по инициативе депутата украинской Рады из фракции "Народный фронт", советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Ресурс позиционирует себя как интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. В августе 2016 года этот интернет-проект получил статус электронного средства массовой информации.

"Миротворец" неоднократно попадал в скандалы в связи с публикацией персональных данных граждан. В частности, сайт опубликовал файлы со списками журналистов, которые получили аккредитацию на неподконтрольных Киеву территориях. В списке значатся имена и фамилии украинских и иностранных журналистов, их мобильные контакты и период пребывания на территории ДНР и ЛНР. На сайте "Миротворец" также в свободном доступе располагался, в частности, список граждан РФ, которые, по словам администрации ресурса, принимали участие в боевых действиях на территории Украины.

1 августа 2016 года стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга (Россия) по ходатайству прокуратуры блокировал доступ к этому сайту.