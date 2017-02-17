В мире

Российские стратегические бомбардировщики уничтожили объекты ИГ под Раккой

Удар был нанесен новейшими крылатыми ракетами Х-101

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС новейшими крылатыми ракетами Х-101 в пятницу уничтожили объекты террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в районе города Ракка в Сирии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны России.

"Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, стратегические ракетоносцы вылетели с территории РФ, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака, удар был нанесен новейшими крылатыми ракетами Х-101. "Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей", - сообщили в военном ведомстве.

"Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см и Су-35с, базирующиеся на аэродроме Хмеймим", - сообщили в Минобороны.

Военные заявили, что после успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Наблюдатели отмечают, что ВКС РФ давно не наносили ударов по боевикам в сирийской Ракке. Эксперты не исключают, что пятничный удар мог стать следствием неких договоренностей по итогам встречи в Баку в четверг начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Данфорда.

Новейшие крылатые ракеты Х-101 уже применялись российскими военными против террористов в Сирии. В частности, эксперты отмечали использование Х-101 при ударе по боевикам в Сирии стратегическими ракетоносцами дальней авиации Ту-95МС в ноябре прошлого года.

Х-101 - новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности.

В октябре 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сирии получен практический опыт нанесения ударов по боевикам высокоточным оружием. "Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тыс. км", - сообщил тогда Шойгу.

Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Экипаж Ту-95МС - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн. У самолета есть оборонительное вооружение - двуствольная пушка и ударные: крылатые ракеты и морские мины.

Теги: Минобороны РФ, Сирия
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