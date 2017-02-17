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"Монополия" лишится фишек в форме наперстка

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Компания Hasbro объявила предварительные итоги голосования о судьбе классических восьми фишек для игры в "Монополию": из стандартных официальных версий с осени исчезнет наперсток, который был частью образа бренда с 1935 года.

Впервые в своей истории производитель игр и игрушек воспользовался краудсорсингом для того, чтобы узнать мнение поклонников игры о ее элементах: в прошлом месяце 4 млн человек проголосовали на специально созданном для этой цели сайте, сообщает CNN.

Участникам предлагались 64 варианта: восемь существующих (военное судно, автомобиль, цилиндр, ботинок, тележка, шотландский терьер, кот и тот самый наперсток) плюс 56 новых, включая современные символы - хэштег, эмодзи (смайлик) и компьютер.

Итоговые результаты будут обнародованы 19 марта.

Hasbro пытается поддержать популярность "Монополии", используя новые технологии и каналы. В I квартале 2013 года замена одной из фишек (утюг на кота) помогла компании превзойти ожидания Уолл-стрит по финансовым показателям, после чего ее акции подорожали до максимума за несколько лет.

Теги: Hasbro, Монополия
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