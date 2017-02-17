Столтенберг раскритиковал действия авиации РФ близ корабля НАТО в Черном море

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что считает нужным работать с РФ над тем, чтобы избегать инцидентов с участием российской боевой авиацией над Черным морем. "Мы видели, кажется, вчера, инцидент с американским кораблем в Черном море. Мы наблюдали небезопасное и непрофессиональное поведение пилотов российских самолетов. Нам надо избегать подобного рода инцидентов, а когда они случаются, следует убедиться, что они не выходят из-под контроля", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

В четверг сообщалось, что испанский фрегат "Альмиранте Хуан де Борбон", оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) "Иджис", вблизи которого в нейтральных водах Черного моря во вторник были совершены пролеты российских военных самолетов, зашел в турецкий порт Самсун.

По их данным турецких информационных порталов, вместе с ним в порт Самсун зашел и канадский фрегат "Сент-Джонс". Оба боевых корабля нечерноморских стран-членов НАТО принимали участие в проходивших с 1 по 11 февраля учениях "Морской щит 2017" в акватории Черного Моря. Как сообщила ранее испанская газета "А-бэ-сэ", ссылаясь на источники в НАТО, два самолета военно-морского флота России Су-24 во вторник осуществили пролеты на близком расстоянии от испанского фрегата, который находился в международных водах Черного моря.

Ранее представитель Европейского командования Вооруженных сил США капитан Денни Эрнандес сообщил, что четыре российских военных самолета совершили 10 февраля пролеты на опасно низкой высоте вблизи ракетного эсминца ВМС США "Портер", который также находился в акватории Черного моря для участия в учениях "Морской щит 2017".Капитан корабля посчитал эти пролеты потенциально опасными. "Был ряд инцидентов с российскими самолетами, которые, по мнению, капитана корабля, были небезопасными и непрофессиональными", - сказал Эрнандес.

По его словам, пролеты осуществили сначала два российских военных самолета Су-24, затем еще один Су-24, а также противолодочный Ил-38 "на необычайно низкой высоте". Он указал, что они вызвали озабоченность в связи с тем, что могли привести к происшествию. Тем временем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские самолеты не совершали опасных пролетов вблизи американского эсминца в Черном море.

"Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США "Porter" не было", - сказал он.

"Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности", - сказал генерал. "Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал "обычное" патрулирование рядом с Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, - странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря", - сказал И.Конашенков.