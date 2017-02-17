Лавров встретился со Столтенбергом в Мюнхене

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел на "полях" 53-й Мюнхенской конференции по безопасности встречу с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом, сообщил МИД РФ.

"17 февраля на "полях" 53-й Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Й.Столтенбергом. В ходе беседы состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив отношений Россия-НАТО, а также ряда актуальных вопросов международной и европейской повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Столтенберг назвал непрофессиональными действия российской военной авиации в Черном море и сказал, что нужно работать с Россией в этом отношении.