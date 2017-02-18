Журналист сообщил о подготовке покушения на грузинского патриарха

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Журналист Ираклий Мамаладзе - главный свидетель предъявленного прокуратурой диакону Георгию Мамаладзе обвинения в подготовке убийства духовного лица высокой иерархии - заявил в эфире грузинской телекомпании "Иберия", что весь процесс подготовки к этому убийству был записан им на видео- и аудионосители.

Ираклий Мамаладзе является однофамильцем Георгия Мамаладзе.

"Обществу и журналистам не надо гадать кто прав, а кто виновен, надо послушать и увидеть эти тяжелые, шокирующие, обличающие материалы. Однозначно это убийство связано с патриархом и его окружением, однако окончательное слово за прокуратурой", - сказал Ираклий Мамаладзе.

Диакон Георгий Мамаладзе 10 февраля был задержан в тбилисском международном аэропорту. Он намеревался вылететь в Берлин, где на лечении находится патриарх Грузии Илиа Второй. При обыске багажа диакона было обнаружено отравляющее вещество цианид. Его обвиняют в попытке совершения убийства.