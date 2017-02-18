Иранский министр назвал оскорблением своего народа иммиграционный указ Трампа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Иммиграционный указ президента США, согласно которому на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением, нанес оскорбление всему иранскому народу, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Вы не найдете ни одного иранца, который бы совершил хоть один акт террора против американцев. Иран всегда осуждал каждый теракт в США после 9/11", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

М.Зариф отметил, что указ Трампа о борьбе с нелегальной иммиграцией в США - это "оскорбление всей нации".

По словам Зарифа, "иранцы были одними из самых успешных иммигрантов в США".

"Они (США - ИФ) не понимают, что в глобализированном мире невозможно представлять угрозу только в одном месте. Сирия сейчас является тренировочной площадкой для террористов, чинящих хаос повсюду", - заявил иранский министр.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В свою очередь, американский лидер пообещал продолжить юридическую борьбу.

Накануне Трамп заявил, что намерен на следующей неделе подписать указ, направленный на защиту американских граждан от нелегальной иммиграции в страну.

"Мы планируем выпустить новый указ на следующей неделе, который полностью позволит защитить наш страну и наших людей (от нелегальных иммигрантов - ИФ)", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как ожидается, указ коснется ужесточения законодательства в области иммиграционного контроля. Других подробностей будущего документа пока не приводится.