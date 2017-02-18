Около 6,5 тысячи сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих стороны в Сирии за сутки провел семь гуманитарных акций в городе Алеппо (6), а также в населенном пункте Хайлуна (1), провинция Дамаск.

"В городе Алеппо в районах Баб-аль-Хадид, Аль-Акрамия, Старый Алеппо и Шейх-Максуд, в школах (в районах Халидия и Карим-аль-Додо) произведена передача 3,75 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячего питания и 200 продуктовых наборов. Жителям населенного пункта Хайлуна провинции Хама передано 300 продуктовых наборов", - говорится в сообщении Центра, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Кроме того, на авиабазу Хмеймим в рамках акции "Дети России - детям Сирии" самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено 18 тонн гуманитарных грузов (игрушки, товары первой необходимости, канцелярские и школьные принадлежности).

Всего, по данным Центра, за сутки гуманитарную помощь получили 6580 жителей. Общая масса доставленных в Сирию и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,1 тонны.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 17,8 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", - отмечается в сообщении Центра.