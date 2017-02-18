В Малайзии задержали четвертого подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Малайзии сообщила о задержании гражданина Северной Кореи по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Речь идет о 46-летнем Ли Чон Чхоле.

Таким образом, он стал уже четвертым задержанным по этому делу. Ранее правоохранительные органы Малайзии уже задержали гражданок Вьетнама и Индонезии, а также гражданина Малайзии.

Как сообщает агентство EFE, родных Ким Чен Нама тщательно охраняют в Макао, - речь идет о его второй супруге и двух детях убитого.

Ранее руководитель отдела криминальных расследований малайзийского штата Селангор Фадзи Ахмат сообщил газете The Star, что Ким Чен Нам в понедельник обратился к сотрудникам зала вылета в аэропорту Куала-Лумпура с жалобами на головокружение. Он объяснил, что кто-то подошел к нему сзади и плеснул какую-то жидкость. После этого он потерял сознание и скончался по дороге в больницу.

Первоначально южнокорейский телеканал "Чосон" сообщал, что в аэропорту к Ким Чен Наму подошли две женщины и укололи его отравленными иглами.

В южнокорейской разведывательной службе считают, что за убийством стоят сотрудницы северокорейских спецслужб.

Северная Корея уже заявила об отказе признавать результаты судебно-медицинской экспертизы тела старшего сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.