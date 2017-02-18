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Меркель призвала улучшить отношения с Россией как с соседом ЕС

У Запада и России есть общие интересы в борьбе с терроризмом, заявила канцлер на Мюнхенской конференции по безопасности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на существующие разногласия с Россией, важно помнить, что это сосед ЕС, и отношения необходимо улучшать.

"Нам необходимы хорошие отношения с Россией", - заявила она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она добавила, что у Запада и РФ есть общие интересы в борьбе с терроризмом. "Полагаю, что именно (в этом вопросе - ИФ) у нас есть общие интересы, и мы можем сотрудничать", - отметила Меркель.

По ее словам, совету Россия - НАТО необходимо также обсуждать угрозы в сфере кибербезопасности.

Кроме того, Меркель заявила о необходимости продолжения работы так называемого "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

"К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", - заявила она в ходе конференции.

Она подчеркнула, что необходимо соблюдать минские договоренности, и что именно они остаются основой на пути к разрешению конфликта на Украине. Меркель напомнила, что сегодня в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в "нормандском формате".

Теги: Ангела Меркель, Мюнхенская конференция
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