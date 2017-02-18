СМИ узнали о планах Турции снять запрет на поездки военных в Россию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Турции планирует пересмотреть запрет на поездки военнослужащих в Россию, сообщает в субботу агентство Anadolu .

"Ожидается, что Генштаб Турции в скором времени может отменить запрет на поездки военнослужащих в Россию", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса началось после нормализации отношений между Анкарой и Москвой.

Агентство напоминает, что поездки военнослужащих были запрещены после инцидента со сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года над Сирией российского Су-24.