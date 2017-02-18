В Мюнхене завершились переговоры глав МИД "нормандского формата"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Мюнхене завершились переговоры министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, передает корреспондент "Интерфакса".

Переговоры проходили на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Они продолжались всего около часа.

За это время стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Последняя встреча глав МИД "нормандского формата" прошла в Минске в ноябре 2016 года.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля. Она считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.