ДНР и ЛНР пообещали обеспечить доступ сотрудников Красного Креста к пленным

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке и Луганске обещают не препятствовать доступу представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к пленным.

"Мы тесно взаимодействуем с международными организациями по целому спектру вопросов. Препятствий доступу МККК к пленным не было и нет", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В свою очередь, в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выразили надежду на зеркальные действия со стороны Киева.

"Мы надеемся, что в Киеве отнесутся к этому вопросу не менее серьезно чем мы и представители международных организаций наконец смогут увидеть в каких ужасных условиях и в каком количестве удерживаются несогласные с режимом", - сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня в ходе переговоров в Мюнхене министры иностранных дел стран "нормандской четверки" договорились о доступе к удерживаемым в Донбассе лицам представителей Международного комитета Красного Креста.