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Власти Бельгии уточнили сведения о жертве аварии пассажирского поезда

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Погибший в результате аварии пассажирского поезда в Бельгии вопреки первоначальным сообщениям находился внутри состава, заявляет в субботу прокуратура фламандского города Лёвен.

Сообщается, что тело 21-летнего молодого человека оказалось зажато между вагонами. Спасатели смогли освободить его лишь к вечеру субботы после нескольких часов работы.

Вместе с тем СМИ уточняют, что в момент аварии на путях видели человека, что и послужило основанием для сообщений, что жертвой не был пассажир.

Как сообщалось, вскоре после полудня в субботу, тронувшись с вокзала в городе Лёвен, направлявшийся в Де Панне местный поезд из трех вагонов с 84 пассажирами на борту сошел с рельсов и упал набок через несколько минут после начала движения.

По последним данным, пострадали 27 человек, из которых трое получили серьезные ранения.

Железнодорожное движение на этом участке приостановлено. По сведениям Национального общества железных дорог Бельгии, ущерб от аварии серьезный, и его ликвидация может продлиться до воскресенья.

Прибывший на место министр транспорта Франсуа Белло, слова которого привели бельгийские СМИ, отметил: "Пострадал один поезд. К счастью, не было встречного".

Также побывавший на месте происшествия премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования пострадавшим и их близким и поблагодарил службы спасения, очень быстро прибывшие на место.

Теги: Бельгия
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