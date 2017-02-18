Акции памяти о жертвах майдана в Киеве прошли спокойно

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правонарушений во время проведения памятных мероприятий по случаю гибели людей на Майдане в 2014 году в центре Киева не зафиксировано, сообщает в субботу Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве.

"По состоянию на 19:30 мероприятия закончились. Никаких правонарушений не зафиксировано", - говорится в сообщнии на сайте ведомства в субботу вечером.

По данным правоохранителей, всего за правопорядком следило около 5 тысяч полицейских, в том числе военнослужащие Национальной гвардии Украины. Кроме того, на центральных улицах столицы были установлены несколько фильтрационных контрольно-пропускных пунктов для проверки документов и досмотра вещей участников мероприятий, задействованы группы кинологов и взрывотехников.