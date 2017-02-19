Барак Обама занял 12 место в рейтинге президентов США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американские историки отдали Бараку Обаме 12-е место в рейтинге президентов США, сообщает в субботу телеканал Fox News, ссылаясь на данные исследования C-SPAN.

Обама занял строчку между Вудро Вильсоном и Джеймсом Монро. Он получил высокие оценки за свою способность к убеждению, моральный авторитет и стремление обеспечить равенство для всех. У Обамы также неплохие показатели в области экономического регулирования. Однако специалисты очень низко оценили его взаимодействие с Конгрессом.

Лидерство в рейтинге традиционно удерживает освободитель американских рабов Авраам Линкольн, вторую строчку занимает первый президент США Джордж Вашингтон. Последнее место - у Джеймса Бьюкенена, при котором из состава страны вышли южные штаты, образовав Конфедеративные Штаты Америки (КША), что стало началом гражданской войны между севером и югом.

Как сообщалось ранее, на момент ухода из Белого дома рейтинг одобрения Барака Обамы составлял 58%.