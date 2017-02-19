На выставке в Абу-Даби РФ представит свыше 240 образцов вооружения и военной техники

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рособоронэкспорт прогнозирует интерес иностранных заказчиков к российской бронетехнике, самолётам, боевым вертолётам и системам противовоздушной обороны (ПВО) на оружейной выставке "Айдекс-2017", которая пройдёт с 19 по 23 февраля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ).

"Ближний Восток традиционно рассматривается Россией как один из важнейших в плане военно-технического сотрудничества регионов", - заявил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.

"Рособоронэкспорт покажет на "Айдекс-2017" более 240 образцов вооружения и военной техники для всех видов Вооружённых сил. Всего в экспозиции российской делегации на выставке представлено около 800 наименований", - говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс".

По оценке Севастьянова, Рособоронэкспорт предлагает на этом рынке как самые современные образцы вооружения и военной техники, так и услуги по модернизации уже имеющейся техники советского и российского производства. "Российское оружие отлично зарекомендовало себя на Ближнем Востоке, в том числе и в ходе антитеррористических операций последних лет", - заявил Севастьянов, который возглавит делегацию Рособоронэкспорта на выставке в Абу-Даби.

"Специалисты Рособоронэкспорта ожидают повышенный интерес иностранных заказчиков к целому ряду образцов новейшей российской продукции военного назначения. Среди них - многоцелевой сверхманевременный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52, зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", - сказано в пресс-релизе.

По данным Рособоронэкспорта, в ОАЭ будут представлены образцы патрульных катеров проекта 14310 "Мираж" и проекта 12150 "Мангуст".

"Традиционно ожидается вниманий делегаций Сухопутных сил стран региона к показавшему на Ближнем Востоке свои превосходные эксплуатационные и боевые качества танку Т-90МС, боевой машине пехоты БМП-3М, бронетранспортеру БТР-82А и высоко защищенным армейским автомобилям семейства "Тайфун-К", - сообщает Рособоронэкспорт.

Также на выставке будет показано стрелковое оружие концерна "Калашников" и специальной стрелковое оружие.

В рамках выставки специалисты Рособоронэкспорта проведут встречи с представителями военно-политического руководства и деловых кругов ОАЭ, стран ближневосточного региона, Африки, Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

В свою очередь пресс-служба концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" сообщала, что на выставке "Айдекс-2017" будут, в частности, представлены модели боевых средств зенитных ракетных систем (ЗРС) "Антей-2500", зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" на гусеничном и колесном шасси с зенитной управляемой ракетой (ЗУР) 9М317, ЗРК "Тор-М2Э".

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на выставке в ОАЭ возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его заместителем назначен замглавы ФСВТС России Алексей Фролкин. Главой объединенной делегации госкорпорации "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" будет индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.