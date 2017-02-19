Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британская газета Sunday Telegraph написала со ссылкой на спецслужбы Великобритании и США, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти. По сведениям издания, речь шла о "заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства", который получил одобрение на самом высоком уровне.

- Трамп в воскресенье должен провести собеседование с кандидатами на пост советника по нацбезопасности, который остается вакантным после ухода Майкла Флинна. Пресс-секретарь президента Шон Спайсер назвал имена четырех приглашенных на встречу.

- Тем временем министерство внутренней безопасности США упростило правила депортации нелегальных мигрантов - теперь высылка до окончания разбирательства грозит тысячам приезжих, в первую очередь - из Мексики.

- В Наро-Фоминске загорелся жилой дом. Вспыхнула кровля многоэтажки на улице маршала Жукова. Из здания эвакуировали около 100 человек, огонь удалось потушить, о пострадавших не сообщается.