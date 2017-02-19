В Тбилиси организовали акцию в поддержку телеканала "Рустави 2"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Акция в поддержку независимого телеканала "Рустави 2" проводится в эти часы перед зданием парламента в Тбилиси.

Ее организаторами, руководством "Рустави 2", заявлено, что акция не носит политического характера и направлена исключительно на защиту свободы слова в Грузии.

Прекратившая в знак протеста более суток назад эфирное вещание "Рустави 2" в эти минуты возобновила работу, транслируя в прямом эфире акцию у здания парламента.

Руководство телеканала считает, что действующие власти хотят изменить редакционную политику "Рустави 2", чтобы не слышать критику в свой адрес. Эти обвинения представители властей категорически отвергают.

Судебная тяжба по выявлению владельца "Рустави 2" началась около двух лет назад. Бывший владелец телеканала, бизнесмен Кибар Халваши подал иск в суд, требуя возвращения всех акций. По его утверждению, в 2006 году под давлением тогдашних властей, возглавляемых Михаилом Саакашвили, он за бесценок продал все принадлежащие ему акции.

Тбилисский городской суд удовлетворил этот иск и признал единоличным владельцем "Рустави 2" Халваши. Позже тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Дело "Рустави 2" уже несколько месяцев рассматривается в Верховном суде Грузии.

В настоящее время телеканалом владеют братья Караманашвили, проживающие за границей. Между тем представители действующих властей не раз заявляли, что реальным владельцем "Рустави 2" был и остается экс-президент Саакашвили.