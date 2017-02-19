В ДНР и Киеве заговорили об обострении ситуации в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявляют, что украинские военные пытались атаковать позиции ополченцев в районе населенного пункта Спартак, но понесли потери.

"Вчера в районе 19:00 Вооруженные силы Украины силами до двух взводов при поддержке минометного огня из района населенных пунктов Опытное и Пески предприняли попытку атаковать наши позиции в районе населенного пункта Спартак", - сказал на брифинге в воскресенье в Донецке замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, противник был остановлен. "После понесенных потерь в количестве трех человек убитыми и пяти ранеными атакующие силы противника были отброшены на исходные позиции", - заявил Басурин.

Со своей стороны, в Минобороны Украины заявляют, что в минувшую субботу в Донбассе один военный ВС Украины пропал без вести. "За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было. Однако девять военнослужащих получили ранения и травмы. И, кроме того, один военнослужащий пропал без вести", - сообщил на брифинге в воскресенье в Киеве представитель военного ведомства Александр Мотузяник.

Между тем Басурин заявил, что "за прошедшие сутки ВС Украины 2 453 раз обстреляли территорию ДНР", в том числе, по его словам, применялась тяжелая артиллерия.

По его оценке, обстановка в ДНР резко обострилась, обстрелу за сутки подверглись 30 населенных пунктов.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения трансформаторные подстанции в населенных пунктах Коминтерново и Новая Ласпа, - заявил он. - Поселки находятся без света, ведутся восстановительные работы, обесточена Донецкая фильтровальная станция".

Кроме этого, Басурин отметил, что в населенном пункте Ясиноватая в результате прямого попадания 120-мм мины получил разрушение жилой дом по улице Коммунальная 44. "При обстрелах противником наших позиций получил ранение один военнослужащий ВС ДНР", - сообщил он.

Со своей стороны Мотузяник также сообщил об обострении ситуации в районе Авдеевки. "Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению... По примерным подсчетам Генерального штаба, вчера возле Авдеевки противник выпустил более 30 мин и около 70 танковых снарядов", - сказал представитель Минобороны Украины.

По его информации, ополченцы активизировались также на других участках фронта донецкого направления. "В целом на Донецком направлении вчера спокойных участков не было...За сутки зафиксирован 41 вражеский обстрел, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение", - заявил Мотузяник. Он сообщил, что украинские войска вели интенсивный огонь в ответ.