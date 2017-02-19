Шведов удивило заявление Трампа о серьезном происшествии в стране

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Жители Швеции не поняли, о каком крупном происшествии в их стране недавно заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Во время субботнего выступления во Флориде американский лидер, говоря о терактах в Европе, заявил: "Посмотрите, что произошло прошлым вечером в Швеции.

Как подчеркивает AP, многие шведы поспешили выразить свое удивление в соцсетях, так как не поняли, что мог иметь в виду Трамп.

Бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт написал в своем твиттере: "Швеция? Теракт? Что он курит? Число вопросов растет".

Газета Aftonbladet перечислила события, которые произошли в пятницу в Швеции, включая предупреждения о лавине, полицейскую погоню за пьяным водителем и сообщение о госпитализации мужчины с сильными ожогами. Никаких терактов в этой скандинавской стране в последнее время не происходило.