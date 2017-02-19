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Семенченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФ

Нардеп является одним из активистов блокады сообщения с непризнанными республиками Донбасса, в результате которого могут встать украинские заводы и начаться веерные отключения света

Семенченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФ
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Участники блокады железнодорожного сообщения в Донбассе намерены распространить ее на сообщение Украины с Россией, заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко.

По словам парламентария, участники блокады с начала акции воспрепятствовали проезду около 16 тыс вагонов. "С начала блокады 16 тысяч вагонов не дошли туда и обратно. Мы планируем перекрыть всю торговлю с Россией, так называемыми ДНР/ЛНР", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал: "Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций".

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, проходящее через Станицу Луганскую в Луганской области. "Остался один действующий железнодорожный путь - заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути", - сказал Семенченко.

Семенченко утверждает, что в настоящее время в блокаде задействованы около 100 человек.

Чрезвычайная ситуация и угроза остановки заводов

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Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины.

Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На минувшей неделе в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

В правительстве Украины заявили, что возможны веерные отключения электричества, а металлургические предприятия страны могут остановить работу.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения в Донбассе своими действиями в первую очередь вредят украинскому государству.

Теги: Украина, Семен Семенченко, Донбасс
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