Бельгийский премьер встретился с вице-президентом США Пенсом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель встретился в воскресенье в ходе ужина с вице-президентом США Майком Пенсом, передал телеканал RTBF.

Мишель сообщил о намерении подчеркнуть в беседе с Пенсом то, что Соединенные Штаты и Европа только сообща смогут решать мировые проблемы. На встрече присутствовал также министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Ранее Мишель заявил местным журналистам, что в ходе беседы с вице-президентом США он затронет ряд проблем, которые волнуют европейцев, и намерен защищать их интересы. Бельгийский премьер также отметил свое намерение попросить разъяснений по заявлениям и решениям президента Дональда Трампа, которые встревожили Европейский союз, в частности, что касается изоляционизма и протекционизма США. Он пообещал искреннюю беседу с Пенсом.

"Я не побоюсь сказать, что думаю", - заверил глава бельгийского правительства незадолго до встречи с американским вице-президентом.

В понедельник Пенса примут председатель Европейского Совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Вице-президент США также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.