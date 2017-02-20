В районе Авдеевки восстановили линию электропередач

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ликвидация обрывов на линии электропередачи (ЛЭП) в районе Авдеевки полностью завершена, вода в Авдеевку подается согласно графику, канализационная и канализационно-насосная станции работают на электрогенераторах, коксохимический завод обеспечивает достаточный уровень температуры в теплосети, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Группа электромонтажников, которая выходила сегодня на ликвидацию порывов ЛЭП с нашей стороны, со своей работой справилась отлично. Все 5 повреждений восстановлено",- написал Жебривский в своем фейсбуке в воскресенье вечером.

По данным Жебривского, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса повреждена опора ЛЭП над Горловской трассой.