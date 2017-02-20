Комитет по разведке конгресса США не будет расследовать "дело Флинна"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по разведке палаты представителей американского конгресса будет расследовать "дело Флинна" только в том случае, если появятся неопровержимые доказательства нарушения им законов, заявил глава комитета Дэвин Нуньес.

"Если будут представлены надежные свидетельства против генерала Флинна, того, что он сделал что-то неверно, мы с удовольствием сделаем это (проведем расследование - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

"Но дело в том, что фактически я не видел каких-либо доказательств того, что он (экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн - ИФ) действительно обсуждал с Россией вопрос о санкциях, имеющих отношение к аннексии Крыма или вторжения на Украину", - добавил конгрессмен.

Конгрессмен, одновременно, потребовал провести расследование, касающееся утечек в прессу информации о телефонных разговорах Флинна, который тогда еще не занимал каких-либо официальных должностей и "был простым американским гражданином" с послом России в США Сергеем Кисляком.

"Число людей, которые могли реально знать о том, что Майкл Флинн - генерал Флинн - который был только кандидатом на пост советника по нацбезопасности, говорил с россиянами, очень, очень ограничено, и они могли быть только из высшего эшелона администрации Обамы", - сказал Нуньес.

При этом он добавил, что "кто-то решил назвать имя (Флинна - ИФ), и этот кто-то из министерства юстиции или администрации".

Конгрессмен отметил, что не намерен считать доказательствами публикации СМИ.

"В принципе, упоминание имен людей в газетах никак не является доказательством того, что американские граждане сделали что-то плохое", - заявил он.

Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности после волны критики в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом обсуждал вопрос о санкциях против России.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Флинну подать в отставку, поскольку генерал не в полной мере отчитался о своих контактах с российским дипломатом.

Ряд американских конгрессменов потребовал создать комиссию по расследованию данного дела.