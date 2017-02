Трамп объяснил свои слова о серьезном происшествии в Швеции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил, какое серьезное происшествие в Швеции упоминал в минувшую субботу. В своем твиттере в ночь на понедельник он заявил, что имел в виду материал телеканала Fox о изнасилованиях женщин мигрантами.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.