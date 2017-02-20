Трамп объяснил свои слова о серьезном происшествии в Швеции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил, какое серьезное происшествие в Швеции упоминал в минувшую субботу. В своем твиттере в ночь на понедельник он заявил, что имел в виду материал телеканала Fox о изнасилованиях женщин мигрантами.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2017 г.

Ранее в эфире Fox появился сюжет, в котором утверждается, что власти Швеции скрывают случаи изнасилований и проявлений жестокости со стороны мигрантов.

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Во время субботнего выступления Трамп не конкретизировал свои слова, из-за чего шведские журналисты попытались угадать, что он подразумевал. Среди версий фигурировали теракт, предупреждения о лавине и полицейская погоня за пьяным водителем.