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Трамп объяснил свои слова о серьезном происшествии в Швеции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил, какое серьезное происшествие в Швеции упоминал в минувшую субботу. В своем твиттере в ночь на понедельник он заявил, что имел в виду материал телеканала Fox о изнасилованиях женщин мигрантами.

Ранее в эфире Fox появился сюжет, в котором утверждается, что власти Швеции скрывают случаи изнасилований и проявлений жестокости со стороны мигрантов.

Во время субботнего выступления Трамп не конкретизировал свои слова, из-за чего шведские журналисты попытались угадать, что он подразумевал. Среди версий фигурировали теракт, предупреждения о лавине и полицейская погоня за пьяным водителем.

Теги: Швеция, Дональд Трамп
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