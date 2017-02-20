Что случилось этой ночью: понедельник, 20 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бродячие собаки в Махачкале загрызли девятилетнюю школьницу. Местные власти пообещали помочь семье погибшей девочки.

- Удалось опознать женщину, погибшую при крушении вертолета "Робинсон" на Алтае.

- Министр энергетики Украины заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии и назвал альтернативные источники поставок угля в страну. Энергетический кризис начался из-за блокады ввоза угля из Донбасса.

- Начался суд над бывшим губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным. Адвокаты Хорошавина и других обвиняемых по делу надеются на прекращение уголовного преследования.

- Дональд Трамп объяснил, о каких страшных событиях в Швеции рассказал во всеуслышание во Флориде.