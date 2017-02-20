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В Сенате США попросили сохранить материалы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комитет американского сената по разведке направил более чем 10 организациям, агентствам и лицам официальные запросы с просьбой сохранить все материалы, имеющие отношение к расследованию комитета возможного вмешательства РФ в выборы. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на собственный источник.

Согласно этим данным, председатель комитета республиканец Ричард Берр и его заместитель демократ Марк Уорнер отправили соответствующие письма еще в пятницу.

"Я думаю, что они сделают то, что должны. Это те вещи, которые Берр и его команда должны сделать", - приводит AP слова главы аппарата Белого дома Райнса Прибаса, сказанные накануне в интервью телеканалу NBC.

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Как сообщалось ранее, в пятницу глава ФБР Джеймс Коми провел закрытую встречу с членами сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Ранее сообщалось, что комитет сената по делам разведки уже занимается изучением данных о попытках РФ повлиять на выборы в США.

Прибус 19 февраля заявил, что американская разведка убедилась в отсутствии связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

"Могу уверенно заявить, высшие чины разведки заверили меня, что предположения о такой связи не просто преувеличены, а попросту не соответствуют действительности. Они ясно сказали, что эти сплетни - полная чушь", - сообщил Прибус в интервью Fox News.

Тем не менее Fox News полагает, что даже эти заявления главы президентской администрации вряд ли остановят слухи о якобы имевшихся контактах между РФ и избирательным штабом Трампа.

Ранее американские СМИ сообщали, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку, так как общался с послом России в США Сергеем Кисляком и не сообщил обо всех деталях этих контактов.

Теги: США, РФ
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