Телефон Гитлера продан на аукционе в США за $243 тыс.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Личный красный телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру, ушел с молотка за $243 тыс. в американском штате Мэриленд, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация BBC. Торги начались со стартовой цены лота в $100 тыс. Покупатель предпочел остаться неизвестным.

Hitler's phone to be auctioned in US https://t.co/wg1O6Y0WPA — BBC News (World) (@BBCWorld) 18 февраля 2017 г.

Изначально телефон был найден советскими солдатами в бункере Гитлера в Берлине, вскоре они передали его в качестве сувенира британскому офицеру Ральфу Рейнеру.

На нем изображена свастика, а также сделана гравировка с именем нацистского лидера. Ранее руководство аукционного дома выразило надежду на то, что телефон будет впоследствии передан новым владельцем в собственность одного из музеев.